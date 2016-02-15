Двое жителей Дальнегорска привлечены к уголовной ответственности за повторную «пьяную» езду

В отношении водителей возбуждены уголовные дела. Суд может назначить злостным нарушителям ПДД наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» возбуждены уголовные дела по обвинению 39-летнего и 40-летнего местных жителей в управлении транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ранее в городе Дальнегорске при несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники ОБ ДПС ГИБДД МОМВД России «Дальнегорский» остановили для проверки документов водителя автомобиля Тойота Хайс, движущегося по улице Пионерской.

От водителя автомобиля исходил резкий запах алкоголя. Полицейские приняли решение об отстранении мужчины от управления транспортным средством. Освидетельствование установило наличие алкоголя в его крови.

Также для проверки документов инспекторы ДПС остановили автомобиль марки Мицубиси Даймонд. У водителя обнаружили признаки опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на месте, от которого 39-летний мужчина отказался. Госавтоинспекторы отстранили правонарушителя от управления транспортным средством.

Установлено, что правонарушители ранее уже привлекались к административной ответственности, предусмотренной пунктом 3 статьи 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления). Тогда суд признал их виновными и назначил наказание в виде административного ареста.

Дознавателем МОМВД России «Дальнегорский» в правонарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Злостным нарушителям ПДД может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]