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Стало известно, что случилось с "Тяньгун-1" (фото)

Стало известно, что случилось с

Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана. Об этом сообщил Центр управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA).

По подсчетам Европейского космического агентства (ЕКА), "Тяньгун-1" начал разрушаться на высоте 150 км. Большая ее часть сгорела под воздействием крайне высоких температур, вызванных вхождением на высокой скорости в атмосферу. Не исключено, что некоторые элементы станции выдержали нагрузку и упали в воды окаена.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали о том, что первая китайская орбитальная станция-автомат «Тяньгун-1» сойдёт с орбиты и упадёт на Землю в период с 31 марта по 4 апреля 2018 года. Согласно заявлениям представителей Китайского космического агентства, падение станции происходило неконтролируемо, поэтому где именно станция окажется в момент падения, специалисты сказать не могли. При этом Владивосток попадал в зону most likely ( "наиболее вероятного") падения китайской космической станции (см. карту).

Более подробней смотрите в сюжете "Вести:Приморье" "Угрожает ли приморцам опасность из космоса?".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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