В центральном Приморье сгорело здание школы (видео)
В селе Достоевка Яковлевского района в центральном Приморье сгорело здание школа. Об этом сообщают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье".
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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