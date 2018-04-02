В центральном Приморье сгорело здание школы (видео)

В селе Достоевка Яковлевского района в центральном Приморье сгорело здание школа. Об этом сообщают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье".

Публикация от Dpscontrol.ru (@dpscontrol) 1 Апр 2018 в 5:28 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]