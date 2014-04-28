Шесть лесных пожаров ликвидировано за сутки в Приморье

Шесть лесных пожаров на площади 1,2 тысячи гектаров ликвидированы в Приморье за прошедшие сутки: два пожара в Ольгинском районе, в Хасанском, Пограничном, Лазовском и Кавалеровском районах.

Также за сутки было локализовано шесть пожаров в Пограничном, Ханкайском и Кавалеровском районах.

Один пожар все еще действует — это возгорание в Кавалеровском районе.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]