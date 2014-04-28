Шесть лесных пожаров ликвидировано за сутки в Приморье
Шесть лесных пожаров на площади 1,2 тысячи гектаров ликвидированы в Приморье за прошедшие сутки: два пожара в Ольгинском районе, в Хасанском, Пограничном, Лазовском и Кавалеровском районах.
Также за сутки было локализовано шесть пожаров в Пограничном, Ханкайском и Кавалеровском районах.
Один пожар все еще действует — это возгорание в Кавалеровском районе.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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