МЧС: Сгоревшее задние школы в с. Достоевка было заброшенным
Управление МЧС по Приморскому краю уточнило, что задние школы села Достоевка, в котором произошел пожар, было заброшенным.
8 лет в одноэтажном здании школы никто не обучался. В тушении пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники. Для того, чтобы полностью ликвидировать пожар понадобилось более 5 часов.
Причины пожара в селе устанавливаются, но по предварительной версии - это поджог.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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