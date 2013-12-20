МЧС: Сгоревшее задние школы в с. Достоевка было заброшенным

Управление МЧС по Приморскому краю уточнило, что задние школы села Достоевка, в котором произошел пожар, было заброшенным.

8 лет в одноэтажном здании школы никто не обучался. В тушении пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники. Для того, чтобы полностью ликвидировать пожар понадобилось более 5 часов.

Причины пожара в селе устанавливаются, но по предварительной версии - это поджог.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]