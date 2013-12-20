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МЧС: Сгоревшее задние школы в с. Достоевка было заброшенным

МЧС: Сгоревшее задние школы в с. Достоевка было заброшенным

Управление МЧС по Приморскому краю уточнило, что задние школы села Достоевка, в котором произошел пожар, было заброшенным.

8 лет в одноэтажном здании школы никто не обучался. В тушении пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники. Для того, чтобы полностью ликвидировать пожар понадобилось более 5 часов. 

Причины пожара в селе устанавливаются, но по предварительной версии  - это поджог. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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