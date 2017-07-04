Во Владивостоке джип столкнулся со скорой помощью

ДТП с участием «Ленд Крузера Прадо» и автомобиля скорой помощи произошло во Владивостоке в районе дома №140 по Океанскому проспекту.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 58-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер Прадо» двигался по правой полосе проезжей части со стороны улицы 3-я Рабочая в направлении проспекта Острякова. В районе дома №140 по Океанскому проспекту при перестроении налево водитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся со скорой.

В результате 31-летняя фельдшер получила ушибы. Ей назначено амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]