Большинство рек Приморья освободилось ото льда
На реках Приморья продолжается постепенное развитие весенних процессов. Вскрылось ото льда большинство рек края. Как сообщает пресс-служба Примгидромета, ледяной покров с полыньями сохраняется на реках севера центральных районов, на остальных реках края – преимущественно остаточные забереги. Заторов льда при вскрытии рек не отмечается. Приток талых вод в русла рек идет постепенно, общий подъем воды в реках над зимней меженью составляет 0,5-2,4 м, реки в берегах. В ближайшие трое суток на реках края продолжится процесс вскрытия и очищения рек от льда, приток талых вод. На отдельных участках рек центральных районов края возможен незначительный выход воды на низкую пойму, без ущерба. Опасных гидрологических явлений не ожидается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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