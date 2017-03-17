Анонс на 3 апреля

3 апреля в поселке Тавричанка в 16.00 в помещении Дома Культуры (ул. Парковой 15 «А») начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев совместно с руководителями подразделений аппарата управления проведет встречу с местными жителями. Гражданам, вступившим в добровольную народную дружину, вручат удостоверения и амуницию.

С 3 по 8 апреля в Приморье пройдет региональный этап всероссийской акции «Будь здоров», приуроченной к Всемирному Дню здоровья.

С 3 по 13 апреля во Владивостоке в галерее Арка (ул. Светланская, д.5) пройдет выставка-конкурс живописи и графики студентов Дальневосточного государственного института искусств «Пленэр-2017». Вернисаж для гостей и прессы 3 апреля (вторник) с 17.00 до 19.00.

3 марта г. Владивосток, СОШ №2 (ул. Толстого, 27). Физкультурное мероприятие по поисково-спасательным работам «Режим ЧС» среди обучающихся общеобразовательных учреждений г. Владивостока. Начало в 09.45.

3 марта г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Тюмень-ТюмГУ» Тюмень. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

3-4 марта г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Краевой зимний фестиваль «Вперед ВФСК ГТО» среди учащихся образовательных организаций Приморского края (13-17 лет). Открытие 3 марта в 10.00.

3-4 марта с. Екатериновка (Партизанский р-н). Чемпионат ДВФО по ледолазанию, трудность, скорость.

3-4 марта г. Арсеньев. Открытый Кубок Приморского края по парашютному спорту, пара-ски – точность, пара-ски двоеборье.

3 апреля — Всемирный день вечеринки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]