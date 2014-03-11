Природные пожары возобновились на юге Приморья

Инспекторы «Земли леопарда» двое суток защищали от огня границы нацпарка, чтобы не допустить проникновение пламени на охраняемую территорию. Вероятной причиной мог стать поджег сухой травы.

Возгорание произошло на заброшенных сельхозугодьях вблизи пограничной линии инженерно-технических сооружений, также являющейся и границей нацпарка. Снег в этом районе уже сошел и, предположительно, пал был пущен специально, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

На следующий день вновь поступил сигнал о возгорании в этом же районе. Дежурные группы при помощи пожарной машины удерживали линию огня на протяжении нескольких километров вдоль границы нацпарка. Угроза перехода пожара на заповедные территории была вовремя ликвидирована.

Напомним, весенний пожароопасный период в 2018 году был введен на «Земле леопарда» в середине февраля в связи с малоснежной зимой. Из-за неосторожного обращения с огнем и множества неиспользуемых заросших полей Хасанский район объяли природные пожары. После нескольких снегопадов в начале марта ситуация нормализовалась, однако проблема вновь заявила о себе с приходом тепла и сходом снега.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]