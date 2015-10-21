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Подавшего в отставку директора Приморского океанариума оставили в должности

Подавшего в отставку директора Приморского океанариума оставили в должности

Фото: Аргументы Недели

Руководство Национального научного центра морской биологии ДВО РАН не приняло отставку директора Приморского океанариума Александра Михайлюка, который написал заявление после гибели дельфина в учреждении. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА «Новости».

Напомним, в октябре 2017 года Приморский океанариум сообщил о гибели дельфина, получившего острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. Позже сообщалось, что он проработает еще два месяца, пока не будет назначен новый директор Национального научного центра морской биологии, в состав которого входит океанариум.

Как сказал собеседник РИА «Новости», «отставка Михайлюка не принята. Он продолжает работать на должности директора океанариума».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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