Пепелище в селе Зеркальное сняли с высоты

Журналисты из Кавалерово @avangard_1954 сняли с квадракоптера село Зеркальное, пострадавшее в результате сильного пожара.

На кадрах видно, что почти все сельские поляны окрасились в черный цвет. С высоты очевиден размах пожарища. Отчетливо заметно, что огонь превратил в пепел несколько построек, расположенных в непосредственной близости друг от друга.

Напомним, 28 апреля в селе Зеркальном произошел сильный пожар. По официальным данным, полностью сгорели 3 жилых дома, два магазина, здание пекарни. 13 человек остались без крыши над головой.

Сейчас в Кавалеровском районе собирают гуманитарную помощь для пострадавших. Им нужны элементарные предметы быта: от зубных щеток до кухонной посуды и мебели. Место сбора вещей - общежитие кавалеровского техникума. Контактный телефон: 89681684338 Евгения Заварзина.

Публикация от Авангард Кавалерово (@avangard_1954) 31 Мар 2018 в 6:14 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]