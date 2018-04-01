Пепелище в селе Зеркальное сняли с высоты
Журналисты из Кавалерово @avangard_1954 сняли с квадракоптера село Зеркальное, пострадавшее в результате сильного пожара.
На кадрах видно, что почти все сельские поляны окрасились в черный цвет. С высоты очевиден размах пожарища. Отчетливо заметно, что огонь превратил в пепел несколько построек, расположенных в непосредственной близости друг от друга.
Напомним, 28 апреля в селе Зеркальном произошел сильный пожар. По официальным данным, полностью сгорели 3 жилых дома, два магазина, здание пекарни. 13 человек остались без крыши над головой.
Сейчас в Кавалеровском районе собирают гуманитарную помощь для пострадавших. Им нужны элементарные предметы быта: от зубных щеток до кухонной посуды и мебели. Место сбора вещей - общежитие кавалеровского техникума. Контактный телефон: 89681684338 Евгения Заварзина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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