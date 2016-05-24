60 будущих врачей и учителей нашли работу на Дне карьеры в Приморье. Крупнейшие работодатели Дальнего Востока провели ярмарку вакансий среди студентов вузов. Молодые люди могли на месте пройти собеседование и лично отдать резюме.

Каждый день Александра Гольмакова проходит среди кораблей. Выпускник судостроительного факультета теперь работает инженером-технологом на одном из главных предприятий Владивостока — «Дальзаводе». Александра заметили еще на защите диплома, но День карьеры в университете открыл новые возможности.

Александр Гольмаков, инженер-технолог ДЦСС «Дальзавод»: «ОАО ДЦСС проводил День карьеры в ДВФУ, и я тогда занял первое место. Меня отправили на форум «Инженеры будущего» в Уфу».

Стенд «Дальзавода» и сегодня есть на Дне карьеры. Всего на площадке около 50-ти работодателей предлагают студентам работу и практику. Среди них — администрация Приморья, торговый порт, арбитражный суд, заводы, энергетические предприятия и лечебные учреждения края.

Лилия Мырка, студентка 3 курса факультета «Государственное и муниципальное управление»: «Я взяла буклет в администрацию Приморского края, здесь можно будет пройти практику в разных департаментах, также я написала анкету на вакансию в Почту России, может, даже и там буду проходить практику».

Ежегодно участвуя в акции «День карьеры» студенты находят себе место для практики, а выпускники вузов получают возможность устроиться на ведущие предприятия края. Ярмарку вакансий в университете открыл глава региона Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Хочу вас всех призвать заранее найти себе рабочее место, держаться за него. Прийти и остаться в крае».

За день работодатели собирают по 5—6 резюме от студентов. Но у стенда приморских больниц ажиотаж. На работу приняли более 40-ка будущих врачей. Впрочем, как отметил глава Приморья, сегодня краю требуется 1.500 докторов. Очередь на собеседование выстроилась и к представителям музеев.

Марина Кириллова, управляющая ЦСИ «Заря»: «Мы направлены на то, чтобы учить людей и растить новое поколение людей: думающее, знающее, разбирающееся в современном искусстве».

Здесь же студентов учат грамотно составлять резюме так, чтобы сразу заинтересовать работодателя, проводят деловые игры, инсценируют настоящее собеседование.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]