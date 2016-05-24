60 будущих врачей и учителей нашли работу на Дне карьеры в Приморье. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
60 будущих врачей и учителей нашли работу на Дне карьеры в Приморье. Крупнейшие работодатели Дальнего Востока провели ярмарку вакансий среди студентов вузов. Молодые люди могли на месте пройти собеседование и лично отдать резюме.
Каждый день Александра Гольмакова проходит среди кораблей. Выпускник судостроительного факультета теперь работает инженером-технологом на одном из главных предприятий Владивостока — «Дальзаводе». Александра заметили еще на защите диплома, но День карьеры в университете открыл новые возможности.
Александр Гольмаков, инженер-технолог ДЦСС «Дальзавод»: «ОАО ДЦСС проводил День карьеры в ДВФУ, и я тогда занял первое место. Меня отправили на форум «Инженеры будущего» в Уфу».
Стенд «Дальзавода» и сегодня есть на Дне карьеры. Всего на площадке около 50-ти работодателей предлагают студентам работу и практику. Среди них — администрация Приморья, торговый порт, арбитражный суд, заводы, энергетические предприятия и лечебные учреждения края.
Лилия Мырка, студентка 3 курса факультета «Государственное и муниципальное управление»: «Я взяла буклет в администрацию Приморского края, здесь можно будет пройти практику в разных департаментах, также я написала анкету на вакансию в Почту России, может, даже и там буду проходить практику».
Ежегодно участвуя в акции «День карьеры» студенты находят себе место для практики, а выпускники вузов получают возможность устроиться на ведущие предприятия края. Ярмарку вакансий в университете открыл глава региона Андрей Тарасенко.
Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Хочу вас всех призвать заранее найти себе рабочее место, держаться за него. Прийти и остаться в крае».
За день работодатели собирают по 5—6 резюме от студентов. Но у стенда приморских больниц ажиотаж. На работу приняли более 40-ка будущих врачей. Впрочем, как отметил глава Приморья, сегодня краю требуется 1.500 докторов. Очередь на собеседование выстроилась и к представителям музеев.
Марина Кириллова, управляющая ЦСИ «Заря»: «Мы направлены на то, чтобы учить людей и растить новое поколение людей: думающее, знающее, разбирающееся в современном искусстве».
Здесь же студентов учат грамотно составлять резюме так, чтобы сразу заинтересовать работодателя, проводят деловые игры, инсценируют настоящее собеседование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.03.2018 Анонс на 30 марта
-
10.07.2017 Какая профессия — самая популярная у приморцев на старте карьеры?
-
16.05.2017 Кем хотят работать приморские студенты?
-
09.02.2017 Анонс на 10 февраля
-
20.11.2016 Анонс на 21 ноября
-
24.05.2016 Анонс на 25 мая
Добавить комментарий