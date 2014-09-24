Корабли ТОФ на Дальнем Востоке выполнили более 150 боевых упражнений

Около 30 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке выполнили более 150 боевых упражнений в рамках курсовой задачи К-2.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, корабли Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморском крае и на Камчатском полуострове продолжают отработку элементов курсовой задачи, предусматривающей действия одиночных кораблей в море по их предназначению. В соответствие с планом боевой подготовки порядка 30 надводных боевых кораблей, катеров и подводных лодок ТОФ в учебных целях выполнили более 150 боевых упражнений.

В частности, экипажи провели ракетные стрельбы противолодочным оружием и зенитными ракетами корабельных комплексов самообороны. Также они отработали комплексные артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, торпедные стрельбы различной сложности, провели постановки и траление учебных морских мин. Кроме того, силы флота отрабатывают противовоздушную оборону на переходе морем, морской бой с надводным кораблем условного противника, поиск и слежение за его субмариной и ее уничтожение.

Действия боевых кораблей в Японском море и у берегов Камчатки обеспечивают около десяти вспомогательных судов и до 15 летательных аппаратов морской авиации ТОФ, в том числе противолодочные самолеты Ту-142 и ИЛ-38Н, вертолеты Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также беспилотные летательные аппараты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]