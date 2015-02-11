Приморские кикбоксеры стали лучшими на Дальнем Востоке. Наша сборная заняла первое место на чемпионате и первенстве федерального округа в Хабаровске. И теперь лучшие спортсмены будут отстаивать честь региона на всероссийском уровне.

32 золотых медали привезли домой приморские кикбоксеры с чемпионата и первенства Дальневосточного округа. В Хабаровске за победу боролись больше двух сотен спортсменов из семи регионов страны. Изначально наша сборная была самой многочисленной, а по итогам соревнований она завоевала титул сильнейшей в регионе.

Артем Янчев, директор Федерации кикбоксинга Приморского края: «В этом году Федерации исполняется 20 лет — за всю историю Федерации такого количества участников в возрастных весовых категориях у нас не было».

Артем Янчев, директор Федерации кикбоксинга Приморского края: «Первое общекомандное место на Дальневосточном федеральном округе. Это дорогого стоит, на самом деле».

Участники соревновались в разделах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком. Победоносное выступление приморцев привело к тому, что в финалах турнира наши земляки бились в основном друг с другом. Но не только опытные бойцы показали отличный результат. Были и те, кто сумел взять свое первое «золото» на таком уровне.

Руслан Салимов, победитель чемпионата и первенства ДФО в своей весовой категории: «Самый сложный был у меня в финале. У меня был победитель Хабаровского края. Я сначала волновался, думал… Но потом вспомнил, что у меня были выездные соревнования и перестал волноваться. И выиграл».

Как говорят тренеры, приморский кикбоксинг сейчас молодеет — у данного вида спорта в крае большое будущее. Мы застали ребят на важной тренировке перед поездкой в Ялту на всероссийский уровень. В добрый путь спортсменов напутствовал депутат и вице-президент спортивной федерации Андрей Ищенко.

Андрей Ищенко, депутат Законодательного собрания, вице-президент Федерации кикбоксинга Приморья: «С нашей стороны приобретены спортивные костюмы, на которых на спине большим логотипом будет нанесен герб Приморского края. И сегодня я ребятам пообещал, что когда они вернутся и возьмут обязательно призовые места, то мы с вами будем их встречать в аэропорту, как встречают олимпийских чемпионов».

Чемпионат и первенство России в Ялте продлятся до 7 апреля. На этих соревнованиях 15 приморских кикбоксеров будут биться за «золото» и за шанс войти в сборную страны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]