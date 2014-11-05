Жители Приморья смогут снизить процентную ставку по ипотеке

С предложением об оптимизации краевого закона выступила Корпорация развития жилищного строительства Приморского края (КРЖС), сообщает "Вести: Приморье".

В настоящее время человек, приобретая квартиру в строящемся или недавно введенном в эксплуатацию доме, может компенсировать до 50% от уплаченных процентов. КРЖС предлагает разрешить этим людям рефинансировать свои кредиты без потери компенсации процентов.

«После внесения изменений в краевой закон каждый гражданин, который взял ипотеку с 2011 по 2018 год под ставку 13-16%, сможет подать заявление в корпорацию, чтобы выплачивать займ по новой сниженной процентной ставке. Мы уже начали консультировать людей, получающих компенсацию в рамках этого закона, и принимать от них документы на рефинансирование. Для тех, кто планирует взять ипотеку позже указанного срока, КРЖС разрабатывает отдельные программы», – рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития жилищного строительства» Роман Чернявский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]