Земельный конфликт в пригороде Владивостока "тонет "в бюрократической волоките (Видео)

2 апреля во Владивостоке в приморском краевом суде по гражданским делам состоялся процесс по земельному конфликту, в который оказались втянуты почти полторы тысячи человек. Все они проживают, или владеют, на земельных участков, которые расположены от Академгородка и до Зари. Люди пытаются оспорить решение суда Ленинского района г.Владивосток, который наложил ограничения на пользования примерно 500 земельными наделами.

"Вести:Приморье" рассказывала об этом истории в специальном материале "Почти полторы тысячи владивостокцев оказались втянуты в земельный конфликт".

Напомним, что с исковым заявлением в суд обратилась прокуратура, которая требует от ДВО РАН навести порядок в своей кадастровой документации. В свое время эти земли, являющиеся федеральной собственностью, были переданы академикам. Но на кадастровый учет ДВО РАН эти участки не поставил. Для того, чтобы эти работы были выполнены , суд принял меры обеспечительного характера, выразившиеся в ряде запретов совершать с земельными участками определенные действия (передавать в аренду, в залог, продавать и т.д.).

Горожане требуют отмены этого запрета, однако все тонет в бюрократической волоките. Сегодня в суде второй инстанции дело не было рассмотрено по существу. Заседание было перенесено в связи с тем, что в деле много частников и жалобы от них до сих пор приходят. Говоря простым языком, процесс состоится, когда все желающие подадут жалобы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]