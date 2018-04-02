Во Владивостоке набережной Цесаревича вернули первоначальные привлекательность и шарм (фото)
Администрация ОАО "Центр судостроения "Дальзавода" отреагировала на гневные публикации в СМИ и навела порядок на набережной Цесаревича. Ранее в материале сайта "Вести:Приморье" "Смешались в кучу кони, люди": горожане в шоке от происходящего на набережной Цесаревича во Владивостоке" сообщалось, что в конце марта одно из самых новых и современных зон отдыха Владивостока - набережная Цесаревича предстала в неприглядном виде (см. фото 2). Сотни пешеходов, активно отдыхающие люди на бордах и на роликовых коньках, дети на десятках игрушечных управляемых машинах и кони/пони, хозяева которых катают всех желающих, дружно месят здесь жижу из полурастающего снега. Полное ощущение грязного, замызганного места.
Теперь набережная Цесаревича приобрела надлежащий вид (см. фото 1). Руководство ОАО "ЦС "Дальзавод" оставило минимальное колличество аттракционов и ни один из них не находится на прогулочной зоне. Гулять по набережной сейчас - одно удовольствие, отмечают очевидцы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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