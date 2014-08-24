3-4 апреля крупные "очаговые" отключения холодной воды пройдут во Владивостоке (список адресов)

Во вторник и среду в столице Приморского края Примводоканал запланировал серию отключений холодного водоснабжения в многоквартирных домах, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Даты,время и место отключения:

03.04.2018,10:00-14:00

Адреса:

Лазо, 2-6, 3-9.

Океанский пр-т., 5, 7, 8-12, 9/11.

Петра Великого, 3.

Почтовый пер.

Светланская, 15, 17, 21-25, 29-55.

Уборевича, 3, 5, 6, 7, 8.

Фокина, 14-26, 23-31.

04.03.2018, 09.00-17.00

Адреса:

Бежецкая, 1, 3.

Дубовая.

Калинина, 110а, 116, 140, 144, 147, 148, 149, 150, 156, 158, 162, 170, 180, 201, 206, 210, 218-222, 217, 219, 221, 225а.

Пихтовая, 14-33, 69-71.

Тополевая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]