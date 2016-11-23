На Приморья выходит снежный циклон с двумя "головами"

Во второй половине недели к южным районам Приморского края сместится циклоническая система с двумя центрами, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.

Один менее активный циклон выйдет с пограничных районов Китая и Кореи на юг края, другой основной южный вихрь будет перемещаться с Жёлтого на акваторию Японского моря и дальше на северные Японские острова.

К концу дня в четверг, 5 апреля, на юго-западе края начнутся осадки преимущественно в виде снега. В ночь на пятницу с выходом циклона к побережью Приморского края интенсивность осадков увеличится. Наибольшее количество осадков вероятно на юге. В отдельных районах ожидаются гололёдные явления: отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Ухудшение погоды будет сопровождаться на южном побережье сильным ветром. Ночной температурный фон +1…−4 °C, на севере до −13 °C. Днём столбики термометров не поднимутся выше +1…+9 °C. В конце рабочей недели в дневные часы температура воздуха понизится ещё на 2–4 градуса.



Во Владивостоке в четверг в конце дня возрастёт вероятность осадков. Вечером в столице Приморья ожидаются небольшие осадки, мокрый снег. В ночь на пятницу интенсивность снега увеличится. Ожидается выпадение не менее 15 мм осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Возможны отложения снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Температурный фон в ночные часы +1…−2 °C, днём максимальная температура +1…+4 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]