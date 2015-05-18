Во Владивостоке сносят незаконно возведенные постройки

Во Владивостоке продолжается снос незаконных объектов, всего было убрано 30 таких построек. Это в том числе металлический забор на ул. Малиновой, 8, гаражи на Нейбута, 85 и Крыгина, 51-б, торговый павильон на Добровольского, 23, автоприцеп на Пихтовой, 5 и временное строение на Надибаидзе, 32.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на специалистов управления наружной рекламы, кроме контейнеров, гаражей и киосков под снос также попадают шлагбаумы, рекламные конструкции и заборы. По закону убрать такой объект обязан собственник. Если же владелец не установлен либо он не демонтирует сооружение в установленные сроки, за наведение порядка принимается муниципальная служба. После демонтажа объекты вывозят на склад временного хранения. Если владелец захочет забрать свое имущество, он сможет это сделать, возместив демонтажникам стоимость сноса и хранения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]