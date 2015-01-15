Молодая жительница Уссурийска обманула 4 узбеков (фото)
В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве с регистрацией по месту жительства, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступили заявления четверых уроженцев Узбекистана о совершенном в отношении них мошенничестве. Сотрудниками полиции установлено, что на одном из сайтов в сети Интернет четверо молодых людей нашли объявление о предоставлении услуг по постоянной регистрации на территории города Уссурийска. Условием мошенника было предоставление оплаты в сумме 8 тысяч рублей с каждого. После получения денежных средств в паспорта каждого гражданина были проставлены оттиски печатей с указанием адреса их регистрации в одном из домов по улице Ленина в городе Уссурийске.
Когда заявители прибыли по указанному в паспортах адресу, то оказалось, что владельцы дома ничего о регистрации по их адресу не знают, своего согласия не давали и никому предоставлять жилье для проживания не собираются. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 26-летняя местная жительница, которая в отделе полиции дала признательные показания. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 30 тысяч рублей. Полученными денежными средствами задержанная распорядилась по своему усмотрению.
В подразделении дознания отдела МВД России по городу Уссурийску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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