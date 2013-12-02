Цены на автомобили могут вырасти на 15%

1 апреля в России вступили в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили. В связи с этим специалисты предполагают, что в 2018 году цены на автомобили вырастут на 15%, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на «Автостат».



Так, для легковых машин с объемом двигателя до 1 литра утилизационный сбор вырос на 17,86%, до 33 тысяч рублей, от 1 до 2 литров – на 90%, до 84 тысяч рублей, от 2 до 3 литров – на 49,3%, до 126 тысяч рублей. На автомобили с объемом двигателя 3 и 3,5 литра утилизационный сбор остается неизменным и составляет 114,6 тысячи рублей и 181,6 тысячи рублей для машин с мотором более 3,5 литра. Утилизационный сбор для электромобилей увеличился на 14,79%, до 32,6 тысячи рублей.



Для грузовых машин полной массой до 2,5 тонны сбор вырос на 14,46%, до 14,25 тысячи рублей, от 2,5 до 3,5 тонны – на 51,5%, до 30 тысяч рублей, от 3,5 до 5 тонн – на 15%, до 28,5 тысячи рублей. Для грузовиков массой от 5 до 8 тонн утилизационный сбор составил 31,35 тысячи рублей (рост на 14,84%), от 8 до 12 тонн – 38,1 тысячи рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн – 41,85 тысячи рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн – 82,5 тысячи рублей (+14,8%).



Напомним, утилизационный сбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2016 году правительство проиндексировало ставки утилизационного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля.



Как отмечают специалисты, для автопроизводителей, имеющих локализованное производство на территории России, утилизационный сбор компенсируется за счет промышленных субсидий государства, но для импортеров он ложится нагрузкой на бизнес и отражается на конечной цене для покупателя. Таким образом, в совокупности с индексом роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями от 2018 года повышение цен может составить до 10-15% в зависимости от бренда и модели автомобиля.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обратился в правительство РФ с просьбой перенести сроки введения новых ставок утилизационного сбора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]