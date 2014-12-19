Переживания крабового картеля

�В СМИ не прекращается обсуждение перехода от исторического принципа распределения квот на добычу краба к аукционной системе. На этот раз свою оценку данной инициативе дал глава ФАР Илья Шестаков.

Со слов главы ведомства, самого по себе решения по данному вопросу ещё нет. И есть подозрения, что его не будет, по крайней мере, ближайшие 3-5 месяцев. Хотя учитывая необходимость перезаключения договоров до конца 2018 года, возможен «стахановский» подход к законотворчеству. Экономическая целесообразность для государства очевидна, но для принятия такого рода решения не достаточно компетенции одного лишь Росрыболовства. Тут должны быть привлечены и другие органы, например Минэкономразвития и Минфин.

Шестаков заявил, что финансовая модель возвращения к аукционам просчитана и представлена в правительство. Рентабельность бизнеса, естественно снизится, но предприятия это выдержат. Да и не удивительно – о рентабельности крабового бизнеса ходят легенды, и чтобы упасти разъевшихся бизнесменов от растрескивания морд, лучше несколько ослабить им поток бабла.

Что о легендах – слышал, что на крабовый промысел стоят большие очереди из рыбаков. Люди ждут возможности попасть на судно по нескольку лет, но когда приходит их черед, жалование от одной путины частенько позволяет им эмигрировать с Дальнего Востока в Австралию. Ну, а о прибыли владельцев бизнеса и подумать страшно.

Конечно, владельцы крабовых квот пытаются апеллировать к социальным последствиям, но можно прикинуть – в добыче краба по России задействовано 100-150 судов максимум. Матросов на краболове 10-15, то есть мы говорим о порядке 2000 человек, доходы которых могут снизиться и не позволят им сразу уехать, но, даже снизившиеся оклады всё равно смогут их прокормить. Зато гос. казна получит то, что, по справедливости, должна была получать все эти годы, пока действовал исторический принцип. «При реализации от 50% [общего объема квот через аукционы], если будет принято решение, доход в бюджет может составить порядка 80 млрд руб.», - рассказал Шестаков.

Правда, в Росрыболовстве опасаются, что не все участники смогут привлечь необходимые для участия в аукционе средства, из-за чего в отрасль может прийти иностранный капитал. Но ведь это можно предусмотреть! Иностранный капитал можно заранее ограничить, а кредитные средства краболовам одобрять исходя из предыдущих успехов их компаний. А успехи у них однозначно были.

Естественно, крабовый картель негодует. Да и кому понравятся инициативы, которые ограничивают доходы? Потому они и решили раскошелиться на большую кампанию в СМИ, чтобы попытаться сохранить всю теплоту своего местечка. Как известно, лучший способ сплотить людей – это назначить внешнего врага. Вот и «назначили врага», а дальше не гнушаясь подтасовкой фактов и имен (даже мое имя использовали, о чем я писал в одном из предыдущих постов), подняли шум в третьесортных, жаждущих легкой наживы СМИ. Только мне кажется, что деньги выброшены впустую. По многолетней устоявшейся традиции Власть в России негативно относится к позиции, которую ей пытаются навязать через СМИ.

Лично я особых рисков в возвращении к аукционам не вижу, а даже наоборот – такой вариант кажется более цивилизованным и современным. А вот уверенности в оперативном принятии всеми инстанциями данной инициативы маловато.

По материалам РБК

Специально для "Вести:Приморье"* Макс Фишман, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?».

*- точка зрения редакции может не совпадать с позицией автора публикации

Как должны распределяться квоты на вылов краба? -квоты должны распределяться по историческому принципу -квоты должны распределяться по аукционной системе - я в этом ничего не понимаю -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]