Солнечные Кавказ и юг России стали чуть ближе для приморцев. Все продукты, что так ценят в южных городах, приобрести теперь можно и во Владивостоке. О самом выдержанном сыре и национальной кухне — далее.

Эти фрукты собирали на широких просторах Армении. Сушили под ярким южным солнцем. Сухофрукты из инжира, дыни и арбуза. Выставка-ярмарка «Дары юга» объединила фермеров-производителей из разных южных и кавказских регионов: Абхазии, Крыма, Армении и Краснодарского края. Гордость ярмарки — продукция из Абхазии. Фермеры привезли в Приморье свои мясные деликатесы, сделанные по старинным кавказским традициям.

Карен Хачатурян, фермер из Абхазии: «Суджух, бастурма и наша гордость — это наш хамон, который вялится десять месяцев и ничем не уступает испанскому аналогу, а стоит в три раза дешевле».

Широкий выбор кавказских специй, соусы собственного производства, аджика, горные чаи с волшебным ароматом. Разнообразие вкусов южной халвы. Тысячи километров между Владивостоком и югом России — теперь не преграда. На ярмарке большой ассортимент и традиционных кавказских сыров. Сулугуни, чечил, брынза. Все сделано в фермерском хозяйстве по старинным домашним рецептам. Попробовать можно и сыры, выдержанные на вине, коньяке, шампанском.

Тимофей Барцыц, сыровар в третьем поколении: «Этот сыр называется «Тысяча и одна ночь», выдерживали мы его тысячу и один день, и вкус у него сказочный».

Кавказские фермеры приехали во Владивостоке впервые. Ярмарка-выставка будет проходить до 8 апреля в «Феско холле».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]