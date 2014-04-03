В Приморье выберут лучших бизнесменов года. Видеорепортаж Елены Штылиной
В Приморье выберут лучших бизнесменов года. В крае завершается голосование в полуфинале XIV «Бизнес-Премии». Сейчас каждый житель края может повлиять на ход голосования и отдать свой голос за лучшую компанию и успешного топ-менеджера.
Ежегодная премия «Компания года и Менеджер года» стала для приморского бизнеса настоящим знаком качества. Издательская компания «Золотой Рог» в 14 раз организует народную проверку компаниям и выбирает лучших представителей бизнес-сообщества.
Андрей Пушкарев, главный редактор издательской компании «Золотой Рог»: «В конце апреля будут подведены итоги и как на Оскаре будут названы победители и вручены призы. Будут отмечены те компании, которые не только выполняют социальные заказы, например, строят стадионы или помогают детским домам, но и тем, кто хорошо заботится о своих работниках».
Лидеры приморского бизнеса традиционно соревнуются в четырех номинациях: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес». По инициативе Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» званием Почетный менеджер отметят руководителя, который долгие годы трудится на благо экономики края. В этом году премию поддержали: Дальневосточный банк, ХК СДС «Уголь», «Фридом Финанс», «Теле 2», «Армада» и компания «Эккер».
Валерий Павлюк, президент ПАО «Дальневосточный Банк»: «Мы уже в третий раз являемся партнерами «Бизнес-Премии» и поддерживаем такой объективный конкурс, который выявляет наш золотой фонд бизнес-сообщества. Те предприятия и менеджеров, на которые можно равняться».
3 апреля оргкомитет «Бизнес-Премии» назовет финалистов конкурса, проголосовать за компанию или менеджера можно на сайте DV-Rating.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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