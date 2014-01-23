Выплаты из резервного фонда Приморья получат погорельцы Кавалеровского района
Четырем семьям, чье имущество пострадало от техногенного пожара в селе Зеркальное Кавалеровского района, предоставят единовременную выплату - по 100 тысяч рублей. Кроме того, краевой департамент лесного хозяйства окажет помощь в приобретении пиломатериалов тем, кто решит построить новый дом самостоятельно. В настоящее время погорельцы размещены в муниципальных квартирах.
Напомним, в конце марта в селе Зеркальное произошел техногенный пожар, в результате которого сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, один торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни. Люди не пострадали.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
30.03.2018 Возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Зеркальное
-
29.03.2018 Жители Кавалеровского района получат материальную помощь за ущерб от пожара
-
05.04.2016 Лесной пожар тушат в Приморье
-
17.03.2014 Жители поселка Амгу начали получать денежные выплаты
-
14.03.2014 Жители Амгу, лишившиеся домов после пожара, получат выплаты в полном объеме 17 марта
-
23.01.2014 Почти 10 тысяч приморских семей, пострадавших от наводнения, получили материальную помощь
Добавить комментарий