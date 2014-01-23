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Выплаты из резервного фонда Приморья получат погорельцы Кавалеровского района

Четырем семьям, чье имущество пострадало от техногенного пожара в селе Зеркальное Кавалеровского района, предоставят единовременную выплату - по 100 тысяч рублей. Кроме того, краевой департамент лесного хозяйства окажет помощь в приобретении пиломатериалов тем, кто решит построить новый дом самостоятельно. В настоящее время погорельцы размещены в муниципальных квартирах.

Напомним, в конце марта в селе Зеркальное произошел техногенный пожар, в результате которого сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, один торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни. Люди не пострадали.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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