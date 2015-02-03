Почти 20 лет тюрьмы получил убийца и насильник женщин-таксистов

Приморский краевой суд вынесен приговор жителю г. Артема, который осужден за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой применения насилия к потерпевшей, соединенные с грозой убийством), ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, первое преступление мужчина совершил в июле 2017 г. в районе лесного массива г. Артема, куда фигурант приехал на такси, водителем которого была женщина.

Фигурант дела, угрожая убийством женщине-таксисту и приставив к ее горлу нож, связал ей руки скотчем и изнасиловал. Спустя чуть более недели, опять вызвав такси, водителем которого также оказалась женщина, он решил напасть на нее и похитить автомобиль. Мужчина задушил потерпевшую ремнем безопасности. Потом нападавший вывез труп женщины в лес, где поджег его, после чего скрылся с места преступления на похищенном автомобиле, стоимостью около 300 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (с учетом полного признания вины, явки с повинной и активного способствования раскрытию преступлений) наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил исковые требования матери убитой о взыскании с осужденного 3 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]