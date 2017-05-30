Приморский океанариум выложил картинки наслаждающегося осьминога
Пресс-служба приморского океанариума распространила фото-, видеоматериалы необычного времяпрепровождения местного осьминога, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу океанариума.
В зале осьминогов в экспозиции «Японское море» есть аквариумы необычной конструкции: соединенные перешейком две широкие емкости. Корм осьминогу иногда выкладывают в противоположную той, где он находится в данный момент.
" Осьминог не ест впрок, с запасом, только когда действительно проголодается, - говорит сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Марат Хайдаров. - И тут начинается самое интересное - он пускается в путешествие по тоннелю за едой. Дорога складывается по - разному: животное может преодолеть ее за тридцать секунд, а может замереть посередине. Осьминог очень любит ощущать на себе потоки, которые в тоннеле как раз есть. Вот он и наслаждается…"
Преодолеть тоннель небольшого диаметра для огромного осьминога не составляет труда. Единственный твердый участок тела беспозвоночного – формирующие клюв хитиновые челюсти. Если прошел клюв, значит, животное протиснется.
Поймать момент начала путешествия бывает нелегко, хотя осьминогов всегда кормят утром. В рационе животных красная рыба, мойва, креветка. Нередко в качестве «живых консервов» используются гребешок, другие двустворчатые моллюски или раки-отшельники. Этот корм может жить в аквариуме достаточно долго, пока осьминог не решит пообедать.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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