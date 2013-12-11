Программа «Истории на ладошках»: О разном детстве глазами мальчишек и девчонок

Программа "Истории на ладошках"

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Жизнь пишет на ладошках свои истории. Они бывают разными: веселые и грустные, с крутыми виражами и размеренные. Но обязательно трогательные. Маленькие герои нашей программы особенно остро нуждаются во внимании и заботе. Дети с ограниченными возможностями, малыши-сироты, ребята из неблагополучных семей. Мы будем знакомить вас с ними и наталкивать на диалог. Вместе мы можем дать продолжение каждой истории и помочь построить на ладошках счастливое детство.

В каждом выпуске:

- История малыша, который ищет родителей;

- История ребенка, которому нужна срочная медицинская помощь;

- История о безграничных возможностях и счастливом детстве несмотря ни на что.

Ведущая — Татьяна Дубко.