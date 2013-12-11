Программа «Истории на ладошках»: О разном детстве глазами мальчишек и девчонок
В этой программе — о разном детстве глазами самих мальчишек и девчонок. Совсем малыши и подростки, дошколята и почти выпускники. Им есть чем поделиться. И они надеются, что вам есть что ответить.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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