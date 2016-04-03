Анонс на 4 апреля
4 апреля в 11.30 во Владивостоке возле ростральной колонны в честь 100-летия Владивостока (стела на въезд в город) - торжественная встреча автомобилей-участников автопробега «Тотальное путешествие».
4 апреля в 13.00 на центральной площади города Владивостока состоится митинг, посвященный завершению автопробега «Тотальное путешествие». Здесь эксперты проекта пообщаются с жителями, предложат им написать несколько строк о любимом городе и раскроют одно из сложных слов, которое встретится в тексте Тотального диктанта.
4 апреля в 14.00 в молодежной библиотеке «Бук» (Владивосток, ул. Светланская, 55) начнется пресс-конференция, посвященная итогам автопробега «Тотальное путешествие».
4 апреля в 16.30 участники автопробега «Тотальное путешествие» прибудут в кампус Дальневосточного федерального университета. Здесь в аудитории D738 корпуса D состоится научно-популярная лекция председателя экспертного совета Тотального диктанта Натальи Кошкаревой «Пуп земли или песчинка в океане?». Начало лекции в 17.00.
4 апреля в 18.00 в церкви Святого Павла (Владивосток, ул. Пушкинская, 14) – концерт-встреча гитаристов «Гитарное содружество».
4 апреля в 19.00 в библиотеке «Бук» (Владивосток, ул. Светланская, 55) – цикл лекций о гендерных исследованиях.
4 апреля - День веб-мастера.
4 апреля — Всемирный день крысы.
4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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