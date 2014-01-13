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Желчь медведя пытался вывезти гражданин КНР из Приморья

Желчь медведя пытался вывезти гражданин КНР из Приморья

Фото: Владивостокская таможня

Желчный пузырь медведя обнаружили владивостокские таможенники в сумке гражданина КНР в аэропорту Владивостока. Товар был обнаружен при оформлении пассажиров, вылетающих в Яньцзи (КНР).

Декларацию на данный товар мужчина не заполнял, при прохождении границы выбрал «зеленый коридор», тем самым заявив, что не имеет товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни, в отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении.

C начала 2018 года это уже второй случай попытки вывоза таких дериватов с территории Российской Федерации. Ранее в трюме теплохода «TAE HWA BONG», следующим в КНДР, Владивостокские таможенники обнаружили два медвежьих желчных пузырях с желчью общей массой 178 граммов.

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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