Желчь медведя пытался вывезти гражданин КНР из Приморья
Желчный пузырь медведя обнаружили владивостокские таможенники в сумке гражданина КНР в аэропорту Владивостока. Товар был обнаружен при оформлении пассажиров, вылетающих в Яньцзи (КНР).
Декларацию на данный товар мужчина не заполнял, при прохождении границы выбрал «зеленый коридор», тем самым заявив, что не имеет товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни, в отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении.
C начала 2018 года это уже второй случай попытки вывоза таких дериватов с территории Российской Федерации. Ранее в трюме теплохода «TAE HWA BONG», следующим в КНДР, Владивостокские таможенники обнаружили два медвежьих желчных пузырях с желчью общей массой 178 граммов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.03.2018 Свыше 8 тысяч бутылок алкоголя задержала на северокорейском судне Владивостокская таможня
-
12.03.2018 Гражданин КНДР хотел ввезти во Владивосток запрещенный товар
-
20.10.2017 Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга
-
07.06.2017 25 тысяч незадекларированных долларов пытался вывезти гражданин КНДР из Владивостока в Пхеньян
-
21.03.2017 Гражданин Китая пытался вывезти из России желчь медведя и авиационные запчасти(видео)
-
13.01.2014 Медвежья желчь задержана уссурийскими таможенниками
Добавить комментарий