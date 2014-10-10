Водитель Mitsubishi RVR атаковал автобус № 60, в котором ехал экипаж ДПС (видео)

Во вторник, 3 апреля, в 11:20 водитель легковушки на остановке «Варяг» спровоцировал ДТП, чтобы помешать сотрудникам ГИБДД задержать автобус № 60. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @newsvlru.

По предварительной информации, полицейские на остановке «Варяг» задержали автобус Daewoo BS-106, заподозрив, что у него перебиты номера агрегатов. Транспортное средство направили на экспертизу под сопровождением экипажа ДПС.

В районе остановки «Багратиона» водитель Mitsubishi RVR начал разворот и врезался в автобус. Сотрудники ГИБДД начали разбираться в ситуации, но хозяин легковушки повел себя странно – мужчина подбежал к задней части Daewoo и попытался вытащить аккумулятор. Стражи порядка задержали его и доставили в отделение полиции для разбирательств.

Интересно, что автобус этой марки уже попадал в полицейские сводки летом 2017 года. Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что на остановке Баляева произошел конфликт между работниками автотранспортного предприятия и сотрудниками полиции. На место прибыло несколько экипажей ДПС и наряд ППС. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что у автобуса Daewoo BS106 маршрута № 7Т был перебит номер шасси.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]