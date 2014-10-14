Теплые полы сожгли квартиру во Владивостоке

Во Владивостоке в жилом доме, по адресу Адмирала Кузнецова, 42А произошел крупный пожар. Огонь занялся в одной из квартир, расположенных на втором этаже.

К приезду пожарных пламя уже вырывалось с балкона и распространялось на верхние этажи. Также пламя затронуло подъезд. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые локализовали возгорание.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, предварительная причина пожара — неисправность теплых полов в квартире.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]