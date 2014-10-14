Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:31
  2

Теплые полы сожгли квартиру во Владивостоке

Во Владивостоке в жилом доме, по адресу Адмирала Кузнецова, 42А произошел крупный пожар. Огонь занялся в одной из квартир, расположенных на втором этаже.

К приезду пожарных пламя уже вырывалось с балкона и распространялось на верхние этажи. Также пламя затронуло подъезд. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые локализовали возгорание.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, предварительная причина пожара — неисправность теплых полов в квартире.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести