Во Владивостоке водитель едва не сгорел в машине из-за утечки газа
Возгорание автомобиля произошло во Владивостоке возле дома по улице Некрасовской, 92. По предварительным данным, пожар произошел из-за утечки газа из китайских баллончиков, которые хранились под водительским сиденьем. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, когда водитель закурил сигарету, в салоне воспламенился газ и начался пожар. 32-летний водитель получил ожоги и был госпитализирован.
По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Основной версией случившегося является несчастный случай.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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