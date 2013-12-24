Во Владивостоке водитель едва не сгорел в машине из-за утечки газа

Возгорание автомобиля произошло во Владивостоке возле дома по улице Некрасовской, 92. По предварительным данным, пожар произошел из-за утечки газа из китайских баллончиков, которые хранились под водительским сиденьем. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, когда водитель закурил сигарету, в салоне воспламенился газ и начался пожар. 32-летний водитель получил ожоги и был госпитализирован.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Основной версией случившегося является несчастный случай.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]