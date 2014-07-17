В Токио запустили гигантский ливнесток, а во Владивостоке боятся, что смоет краевое ГАИ (фото)
В пригороде Токио закончено строительство невероятной канализационной штормовой системы, построенной, чтобы защитить 13 миллионов жителей города от проливного дождя и тропических штормовых наводнений. Официальное название этих длинных, подземных туннелей — “Внешний Подземный Канал Разгрузки территории города с пригородами ”, но обычно его называют G-Bank (см. фото2).
Полезность такой колоссальной системы дренажа неоднократно обсуждалась специалистами. Согласно Центральному Совету по Борьбе со стихийными бедствиями Токио, если ливень в 550 миллиметров более чем три дня будет бушевать в Токио, заставляя реку Аракоа выйти из ее берегов, то до 97 станций метро были бы затоплены. Это событие происходит всего раз в 200 лет, но именно в этом случае G-Bank поможет избежать масштабной катастрофы. Подробней о системе G-Bank в сюжете на сайте vesti.ru.
Пока в столице Японии задумываются о возможности противостоять вселенскому потоку, жителей Владивостока заботят более приземленные вещи. Неравнодушный горожанин прислал на WhatsApp "Вести:Приморье" фото одного из дренажных объектов в районе Зари (см. фото3).
"Отправляю вам снимок ливнеприемника возле, технической службы, краевого гибдд(район фабрики заря). Мчс, взрывает лед на реках, дело нужное, но во время ближайшего тайфуна, могут "утонуть" и гибдд и конноспортивная школа и все что выше по течению", - опасается наш подписчик.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.08.2017 Токио рассчитывает, что Путин и Абэ обсудят во Владивостоке сотрудничество в Арктике
-
13.09.2016 У синоптиков Приморья вызывает "подозрение" тайфун,у которого еще нет названия
-
16.07.2015 Во Владивостоке ищут 11-летнюю девочку,чтобы отправить ее за наградой в Токио
-
30.05.2015 Мощное землетрясение произошло в Японии
-
25.05.2015 В Японии произошло мощное землетрясение
-
17.07.2014 Приморье поможет Сербии
Добавить комментарий