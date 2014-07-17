В Токио запустили гигантский ливнесток, а во Владивостоке боятся, что смоет краевое ГАИ (фото)

В пригороде Токио закончено строительство невероятной канализационной штормовой системы, построенной, чтобы защитить 13 миллионов жителей города от проливного дождя и тропических штормовых наводнений. Официальное название этих длинных, подземных туннелей — “Внешний Подземный Канал Разгрузки территории города с пригородами ”, но обычно его называют G-Bank (см. фото2).

Полезность такой колоссальной системы дренажа неоднократно обсуждалась специалистами. Согласно Центральному Совету по Борьбе со стихийными бедствиями Токио, если ливень в 550 миллиметров более чем три дня будет бушевать в Токио, заставляя реку Аракоа выйти из ее берегов, то до 97 станций метро были бы затоплены. Это событие происходит всего раз в 200 лет, но именно в этом случае G-Bank поможет избежать масштабной катастрофы. Подробней о системе G-Bank в сюжете на сайте vesti.ru.

Пока в столице Японии задумываются о возможности противостоять вселенскому потоку, жителей Владивостока заботят более приземленные вещи. Неравнодушный горожанин прислал на WhatsApp "Вести:Приморье" фото одного из дренажных объектов в районе Зари (см. фото3).

"Отправляю вам снимок ливнеприемника возле, технической службы, краевого гибдд(район фабрики заря). Мчс, взрывает лед на реках, дело нужное, но во время ближайшего тайфуна, могут "утонуть" и гибдд и конноспортивная школа и все что выше по течению", - опасается наш подписчик.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]