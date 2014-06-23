Серийные «металлисты» задержаны в Приморье
Сотрудники уголовного розыска задержали двоих приморцев, промышлявших кражами металла на дачах в Дальнегорске.
Так, еще в ноябре минувшего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение 71-летнего местного жителя. Пенсионер рассказал о том, что неизвестные похитили с его дачного участка металлические столбы, арматуру и трубу. Также злоумышленники вынесли с участка 90-килограммовую ванну, но далеко унести не смогли и бросили ее в 50 метрах от дачи потерпевшего.
Похищенное имущество полицейские обнаружили в пункте приема металлолома. По горячим следам были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. В отделе полиции они признались в содеянном. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, молодые люди пояснили, что заранее спланировали кражу. Они знали, что из-за плохой погоды дачников не будет на участках. Они собрали металлические изделия общем весом в 750 кг и вывезли на арендованном грузовике на металлоплощадку. Всего злоумышленники совершили хищения на пяти дачных участках.
Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище). Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемых к совершению преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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