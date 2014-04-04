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В Приморском крае подрос метр

В Приморском крае подрос метр

Фото: Максим Каленник

В Приморском крае выросла стоимость квадратного метра. Минстрой определил среднерыночную стоимость недвижимости в регионах России на второй квартал 2018 года. Этот норматив применяется для выплат гражданам, которым предоставляются субсидии из федерального бюджета для приобретения жилья, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ведомство. 

На протяжении многих лет рыночная стоимость квадратного метра в России и в отдельных регионах увеличивалась примерно на четыре процента в год. В начале 2018-го Минстрой снизил ее, пояснив, что жилье дешевеет как на первичном, так и на вторичном рынках. Но уже на второй квартал текущего года разработаны новые показатели стоимости жилой недвижимости.

Самое дорогое жилье по-прежнему в Москве – 91670 рублей, в столице среднерыночная стоимость не меняется уже несколько лет.

Выросла в цене и недвижимость в Приморском крае. Для нашего региона среднерыночная стоимость квадратного метра на второй квартал определена в 53107 рублей за кв. метр - на три тысячи рублей больше, чем в начале года.

К слову, реальная стоимость квартир во Владивостоке больше той, что установлена Министерством. Согласно данным интернет-барахолки farpost.ru, даже в новостройках, традиционно считающиеся дешевле вторичного жилья, средняя цена за метр квадратный давно не опускалась ниже 70 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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