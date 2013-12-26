Китайцы, японцы и мексиканцы приезжают в Приморье по электронным визам
На прошедшей неделе с помощью нового механизма электронных виз Приморье посетили китайцы, японцы, мексиканцы, а также один аравиец.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, всего за время работы режима правом упрощенного въезда в Приморье воспользовались свыше семи тысяч человек. Большинство из них прибыло в регион через международный аэропорт в Кневичах. Границу на этом пункте пропуска прошли почти 6,8 тысяч путешественников.
Еще около 300 обладателей электронных виз смогли познакомиться с Приморьем, предъявив электронную визу в морском пункте пропуска Владивосток, автомобильном пропускном пункте «Полтавка» и железнодорожном пункте пропуска «Пограничный».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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