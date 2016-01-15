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В Приморье две управляющие компании оштрафованы на четверть миллиона рублей

В Приморье две управляющие компании оштрафованы на четверть миллиона рублей

Фото: pixabay.com

Почти 200 тысяч рублей заплатят руководители обслуживающих организаций Партизанска и Пограничного за грубые нарушения жилищного законодательства.

 


Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановых проверок установлено, что управляющие компании ненадлежащим образом исполняют обязанности по обслуживанию жилого фонда, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на государственную жилищную инспекцию Приморского края.

Так, руководитель ООО «УК Уютный дом» посёлка Пограничного заплатит 125 тысяч рублей штрафа за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования в доме.

«Из-за отсутствия договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в доме № 23 по улице Красноармейская посёлка Пограничный со 2 октября 2017 года было приостановлено газоснабжения дома», – прокомментировали в ведомстве.

В Партизанске должностное лицо ООО «УК Сучан» оштрафовано на 70 тысяч рублей за неисправные инженерные сети, затопленный подвал и мусор в обслуживаемом доме.

Всего в Приморье с начала этого года за нарушения в сфере ЖКХ управляющие компании оштрафованы почти на 1,5 миллиона рублей.

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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