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Китайская таможня забирает у туристов мед

Китайская таможня забирает у туристов мед

Фото: Владимир Якимов, akula-media.ru

В Приморье еще не сошел снег в лесу, но солнце уже настолько припекает, что природа настоятельно говорит о безвозвратном уходе холодов. И один из признаков этого — пчелы уже подсказывают своим хозяевам о желании вырваться на волю, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на akula-media.ru

Медовая отрасль Приморья переживает нелегкие времена. Пасечники всерьез озабочены активной вырубкой липы, посадки которой идут на заготовку древесины без учета ее природной уникальности – как основного приморского медоноса.

Беспокоят пчеловодов и сложности с реализацией сладкой продукции, отсутствие отлаженного и стабильного рынка сбыта. На данный период на многих коллективных и частных пасеках скопились значительные запасы меда. Надежный рынок необходим, чтобы не происходило перепроизводства меда.


По данным статистики, в Приморье ежегодно на душу населения производится 2 кг меда, а потребляется всего 350 г на человека. Еще год назад активными покупателями местного меда выступали китайские туристы, но медосбор текущего лета пасечники не смогли реализовать по этой выстроенной цепочке. В последнее время китайская таможня не пропускает туристов с медовым товаром, ссылаются «Вести: Приморье» на газету «Вестник Приграничья»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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