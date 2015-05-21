Лучший медицинский вуз Дальнего Востока зовет молодежь в село. Видеорепортаж Ольги Катренко
Тихоокеанский медуниверситет широко распахнул двери для абитуриентов, их родителей и друзей, чтобы познакомить с возможностями нового корпуса на Океанском проспекте. Молодые врачи Приморью нужны как воздух. И руководство в рамках госпрограммы развития здравоохранения края готово поддержать всех, кто планирует строить карьеру там, где родился.
В холле — студенты-абитуриентам. Освобожденные от лекций и семинаров, «старички» выдают любопытным проспекты о любимом медицинском. В аудиториях мест уже не всем хватает. Между тем рассчитаны лекционные амфитеатры на несколько сотен человек.
Интерес к лучшему на Дальнем Востоке медицинскому вузу понятен — качество образования здесь общепризнанно высокое. Оборудование такое, что экскурсии по высокотехнологичным аудиториям проводят для первых лиц страны. Теперь без пяти минут неврологи Марина Киселева и Маргарита Домрачева готовятся встретить выпускников школ. Покажут карапузов, которым бы еще голоса, а так — один в один.
- Можно пропальпировать позвоночник. Всё у них, как у настоящих детей!
- Посмотреть рефлексы, оценить состояние по шкале.
Ясно, почему зашкаливает интерес к особой, самой сложной с точки зрения ответственности за жизнь человека, профессии. Любой был бы рад иметь в семье собственного врача. Павел Коробейник ко всему прочему и о погонах мечтает. Есть в ТГМУ учебный военный центр.
- А если пули, взрывы?
Павел Коробейник, ученик 11 класса: «Я же людей лечить буду, так что ничего не боюсь».
Максим Аныгин удивляет другим… Вместо мамы захватил с собой друга, Наташа будет поступать на юридический.
- Готов лет на пять отправиться поработать в селе?
Максим Аныгин, ученик 11 класса: «Конечно, готов и в глубинку поехать! Какая разница — везде нужна врачебная помощь».
В отдаленных районах Приморья действительно не хватает врачей. Средний возраст работающих специалистов — 53 года. Молодых врачей ждут. Их готовы обеспечивать жильем, давать подъемные.
Елена Чирикова, и.о. начальника координации подготовки управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края: «Потребность во врачах на сегодняшний день составляет 1211 специалистов по 61 специальности. Дефицитными являются терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи скорой медицинской помощи, психиатры. Проект обеспечения кадрами районов края под личным контролем у временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Тарасенко».
Чтобы привлечь молодежь на работу в районы, руководство края поддерживает проект целевого набора. Это бесплатное обучение в медицинском, дополнительная стипендия, общежитие. Это практика на будущем месте работы и гарантированное трудоустройство. Остается только удачно сдать профильные предметы на едином госэкзамене.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.09.2017 Участники молодежной площадки ВЭФ обсудили с Юрием Трутневым перспективы и проблемы в развитии Дальнего Востока
-
27.06.2017 Приемные комиссии заработали в вузах Приморья
-
14.09.2016 Тихоокеанский медицинский конгресс открылся во Владивостоке
-
08.06.2016 Анонс на 9 июня
-
17.07.2015 Специальностями года в Приморье стали «Международные отношения» и «Экономика»
-
21.05.2015 На Русском острове открылся Тихоокеанский туристический форум
Добавить комментарий