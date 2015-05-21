Тихоокеанский медуниверситет широко распахнул двери для абитуриентов, их родителей и друзей, чтобы познакомить с возможностями нового корпуса на Океанском проспекте. Молодые врачи Приморью нужны как воздух. И руководство в рамках госпрограммы развития здравоохранения края готово поддержать всех, кто планирует строить карьеру там, где родился.

В холле — студенты-абитуриентам. Освобожденные от лекций и семинаров, «старички» выдают любопытным проспекты о любимом медицинском. В аудиториях мест уже не всем хватает. Между тем рассчитаны лекционные амфитеатры на несколько сотен человек.

Интерес к лучшему на Дальнем Востоке медицинскому вузу понятен — качество образования здесь общепризнанно высокое. Оборудование такое, что экскурсии по высокотехнологичным аудиториям проводят для первых лиц страны. Теперь без пяти минут неврологи Марина Киселева и Маргарита Домрачева готовятся встретить выпускников школ. Покажут карапузов, которым бы еще голоса, а так — один в один.

- Можно пропальпировать позвоночник. Всё у них, как у настоящих детей!

- Посмотреть рефлексы, оценить состояние по шкале.

Ясно, почему зашкаливает интерес к особой, самой сложной с точки зрения ответственности за жизнь человека, профессии. Любой был бы рад иметь в семье собственного врача. Павел Коробейник ко всему прочему и о погонах мечтает. Есть в ТГМУ учебный военный центр.

- А если пули, взрывы?

Павел Коробейник, ученик 11 класса: «Я же людей лечить буду, так что ничего не боюсь».

Максим Аныгин удивляет другим… Вместо мамы захватил с собой друга, Наташа будет поступать на юридический.

- Готов лет на пять отправиться поработать в селе?

Максим Аныгин, ученик 11 класса: «Конечно, готов и в глубинку поехать! Какая разница — везде нужна врачебная помощь».

В отдаленных районах Приморья действительно не хватает врачей. Средний возраст работающих специалистов — 53 года. Молодых врачей ждут. Их готовы обеспечивать жильем, давать подъемные.

Елена Чирикова, и.о. начальника координации подготовки управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края: «Потребность во врачах на сегодняшний день составляет 1211 специалистов по 61 специальности. Дефицитными являются терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи скорой медицинской помощи, психиатры. Проект обеспечения кадрами районов края под личным контролем у временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Тарасенко».

Чтобы привлечь молодежь на работу в районы, руководство края поддерживает проект целевого набора. Это бесплатное обучение в медицинском, дополнительная стипендия, общежитие. Это практика на будущем месте работы и гарантированное трудоустройство. Остается только удачно сдать профильные предметы на едином госэкзамене.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]