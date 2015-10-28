Приморские сироты вынуждены просить помощи у программы «Вести: Приморье». Видеорепортаж Елены Штылиной
В Приморье сразу 72 выпускника детского дома получили ключи от положенных им квартир. Новоселье уже отметили в селе Покровка Октябрьского района. В этом году планируется сдача двух домов для детей-сирот в Лесозаводске и 36 квартир в Находке. И все же заветных, а главное, законом закрепленных за этой категорией граждан квадратных метров ждут еще более 5 тысяч человек. Ждут порой годами. Но и получив жилье, некоторые испытывают непреодолимые трудности и вынуждены обращаться за помощью в программу «Вести: Приморье». Почему?
Екатерина Желдак вместе с мужем и двумя детьми год назад получила однокомнатную квартиру в поселке Тавричанка по улице 60 лет ВЛКСМ (по программе обеспечения жильем детей-сирот). Через несколько месяцев на головы новоселов буквально посыпались проблемы.
Екатерина Желдак, жительница поселка Тавричанка: «У меня двое детей и их страшно даже купать, потому что сверху сыпется и им может что-нибудь обрушиться на голову!»
Потолки в ванной и кухне с наступлением зимы обросли какой-то неубиваемой плесенью. От сырости валится штукатурка, падают обои, мокнут подоконники. Дети стали чаще болеть. Но попытки призвать к ответу недобросовестных строителей пока безуспешны.
Екатерина Желдак, жительница поселка Тавричанка: «Нам сказали, мол, радуйтесь, что вам хоть такое жилье дали…»
Почему вентиляция здесь не вытягивает, а задувает воздух, пытаемся выяснить сами, поднявшись на крышу здания. Комиссия, которую приглашали жители дома, причин так и не нашла. Проверка ограничилась осмотром квартир.
- Вентиляция тут изначально работала неправильно. Я начал счищать эту плесень — у меня шпатель в пустоту провалился...
В Департаменте градостроительства Приморского края подтверждают: все застройщики несут гарантийные обязательства за свой объект. При этом зона ответственности начинается с управляющей компании.
Максим Веденев, руководитель Департамента градостроительства Приморского края: «В любом случае обращаться надо в управляющую компанию, которая передаст все требования в Департамент земельных и имущественных отношений, а они в свою очередь нам, ну, а мы уже предъявим это все застройщику».
Екатерина Желдак, жительница поселка Тавричанка: «Мы обращались в управляющую компанию, писали заявление им, но они сказали, что никто им эти дома не сдавал и никакого отношения к проблеме они не имеют».
Распутать этот бюрократический узел и заставить строителей исправить недочеты может прокуратура Приморского края. А вот изменить отношение к социально незащищенным гражданам наделенные полномочиями должны самостоятельно. Вопросы есть и к самой концепции домов исключительно для детей-сирот. Социальное жилье лучше было бы возводить для разных категорий граждан, считают в краевой администрации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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