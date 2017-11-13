За прошедшую неделю сотрудники ГАИ привлекли к ответственности свыше 150 нетрезвых водителей в Приморье

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 60 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 99 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 18 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано шесть «пьяных» дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы семь человек. Автоаварии произошли в Спасском, Находкинском городских округах, а также Партизанском и Михайловском районах.

Так, 28 марта в Находке водитель, управлявший легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал автоаварию, в результате которой травмы получили два человека. Автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Правонарушитель не пострадал, в то время, как водитель и пассажир встречного транспортного средства получили травмы головы и грудной клетки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]