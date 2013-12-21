В Липовцах из-за пала едва не сгорел жилой дом

Приморье в огне. Жители края продолжают присылать на WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) страшные кадры пожаров. На этот раз в распоряжении редакции оказалось видео из Липовцев.

На видео запечатлено, как горит трава вокруг нескольких жилых построек и уже объят пламенем сарай. Как утверждают очевидцы, потушить возгорание сразу не удастся, потому что пожарной машины поблизости нет. Возможно, в сложившейся ситуации виноваты весенние палы травы, которые устраивают жители Липовцев.

По сообщениям местных жителей, на место происшествия уже выехали пожарные машины из райцентра.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]