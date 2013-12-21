В Липовцах из-за пала едва не сгорел жилой дом
Приморье в огне. Жители края продолжают присылать на WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) страшные кадры пожаров. На этот раз в распоряжении редакции оказалось видео из Липовцев.
На видео запечатлено, как горит трава вокруг нескольких жилых построек и уже объят пламенем сарай. Как утверждают очевидцы, потушить возгорание сразу не удастся, потому что пожарной машины поблизости нет. Возможно, в сложившейся ситуации виноваты весенние палы травы, которые устраивают жители Липовцев.
По сообщениям местных жителей, на место происшествия уже выехали пожарные машины из райцентра.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
01.03.2018 В Дальнереченске едва не сгорел частный дом
-
10.04.2017 В Находке в доке судоремонтного завода горит судно(видео)
-
30.10.2016 В Приморье автомобиль сгорел после столкновения с деревом
-
19.01.2016 Месть стала возможной причиной поджога автомобиля в Партизанске
-
04.05.2015 В Находке около супермаркета сгорела иномарка
-
21.12.2013 Во Владивостоке на улице Котельникова сгорел внедорожник
Добавить комментарий