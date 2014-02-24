Образовательные учреждения Приморья вышли на новый уровень в разрешении конфликтов между детьми. С недавних пор во многих школах края работают медиаторы. И здоровую психологическую обстановку создают с помощью медиации. Что это такое?

Медиация — это способ разрешать споры. А медиатор — своего рода арбитр в любых конфликтах. При этом он человек сторонний. Задача медиатора — создать условия, при которых участники конфликта смогли бы лучше понять вначале самих себя, а потом и друг друга. А после прийти к совместному решению.

Анна Личковаха, уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка: «Конфликты в образовательных организациях предполагают разные стороны. Например, ученик—ученик, ученик—учитель, учитель—родитель, родитель одного ученика — родитель другого ученика. То есть это может быть сложный, многосторонний конфликт».

Обсудить еще достаточно «зеленый» метод разрешения споров и поделиться опытом приехали уполномоченные по правам ребенка из разных регионов России. Во Владивостоке проходит Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная медиации.

Виктор Тюменцев, уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае: «Количество обращений, которые поступают в адрес уполномоченного по правам ребенка, они касаются сферы образования примерно 15 процентов, и каждое, может быть, пятое обращение касается разрешения вопросов конфликтной ситуации».

Медиатор — специально обученный человек. Это не психолог и не конфликтолог. И эта новая должность становится всё более нужной в учебных заведениях. Поддерживать в родной школе комфортный психологический климат специалистам помогают и активные подростки.

Виктория Кильгановская, педагог-психолог центра психолого-педагогической медицинской социальной помощи: «Мы обучили актив стрижей, чтобы дети потом смогли работать с детьми, потому что это наиболее эффективная работа, потому что дети ближе к детям, чем взрослые к детям, и у них контакт намного проще с маленькими детьми».

Юлия Глазкова, ученица школы №57: «Когда мы были пятиклассниками, у нас не было таких акций и нам никто не помогал разрешать наши конфликты, а сейчас, так как есть такие волонтеры как мы, мы проводим тренинги, которые помогают им сплотиться и почувствовать свою важную роль в коллективе».

В Приморье служба медиации работает уже несколько лет. Организована подготовка специалистов. Создаются площадки для обсуждения. Профессионализм приморских специалистов отмечают и педагоги других регионов. Но совершенству развития системы медиации — нет предела.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]