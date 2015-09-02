Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 21:38
  0

Во Владивостоке пропал 12-летний мальчик

Во Владивостоке разыскивают 12-летнего Артема Ч., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus. Сегодня в 17.40 Артем ушел с детской площадки в районе магазина "Счастливое детство" по ул. Постышева, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Был одет: красная куртка, красная шапка, серые штаны, черные ботинки. Может быть в очках.

Все, кто владеет какой либо информацией о местонахождении Артема,просим,сообщить по телефонам 8(423)249-09-24 - ОП 3 УМВД России по г. Владивосток или 8-914-721-22-32, 8-950-293-70-79 - волонтеры

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести