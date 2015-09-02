Во Владивостоке пропал 12-летний мальчик

Во Владивостоке разыскивают 12-летнего Артема Ч., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus. Сегодня в 17.40 Артем ушел с детской площадки в районе магазина "Счастливое детство" по ул. Постышева, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет: красная куртка, красная шапка, серые штаны, черные ботинки. Может быть в очках.

Все, кто владеет какой либо информацией о местонахождении Артема,просим,сообщить по телефонам 8(423)249-09-24 - ОП 3 УМВД России по г. Владивосток или 8-914-721-22-32, 8-950-293-70-79 - волонтеры

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]