Мэр Находки не исключил роспуск городской Думы
Глава Находкинского городского округа Андрей Горелов не исключил возможность досрочного роспуска Думы Находки. Об этом мэр Находки заявил в эксклюзивном интервью "Вести:Приморье". Причиной этому могут стать многочисленные нарушения, которые были допущены в ходе предвыборной компании по выборам депутатов НГО в 2017 году. В судах до сих пор оспариваются результаты выборов по многим находкинским избирательным округам, заявил Горелов.
Полную версию интервью с главой г. Находка Андреем Гореловым смотрите на сайте "Вести:Приморье" утром 4 апреля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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