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Вчера, 22:40
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Мэр Находки не исключил роспуск городской Думы

Мэр Находки не исключил роспуск городской Думы

Глава Находкинского городского округа Андрей Горелов не исключил возможность досрочного роспуска Думы Находки. Об этом мэр Находки заявил в эксклюзивном интервью "Вести:Приморье". Причиной этому могут стать многочисленные нарушения, которые были допущены в ходе предвыборной компании по выборам депутатов НГО в 2017 году. В судах до сих пор оспариваются результаты выборов по многим находкинским избирательным округам, заявил Горелов.

Полную версию интервью с главой г. Находка Андреем Гореловым смотрите на сайте "Вести:Приморье" утром 4 апреля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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