Во Владивостоке мальчик пропавший у "Счастливого детства" вернулся домой
Поиски 12-летнего Артема Ч. закончились, ребенок вернулся домой, сообщают @Примпоиск25. Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что сегодня в 17.40 мальчик ушел с детской площадки в района магазина "Счастливое детство" по ул. Постышева, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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