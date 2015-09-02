Во Владивостоке мальчик пропавший у "Счастливого детства" вернулся домой

Поиски 12-летнего Артема Ч. закончились, ребенок вернулся домой, сообщают @Примпоиск25. Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что сегодня в 17.40 мальчик ушел с детской площадки в района магазина "Счастливое детство" по ул. Постышева, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]