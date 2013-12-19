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19 смертей зарегистрировано на предприятиях Приморья с начала года

19 смертей зарегистрировано на предприятиях Приморья с начала года

Фото: free-accident-helpline.com

За три месяца 2018 года в Приморье зарегистрировано 32 тяжелые травмы и 19 смертей на производстве. Вместе с тем, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Федерацию профсоюзов края, в 2017 году представители ФППК участвовали в расследовании 144-х тяжелых несчастных случаев, в том числе 61-м смертельном. Если руководители приморских предприятий не пересмотрят отношение к организации охраны труда, то к концу года край получит в полтора раза больше тяжелых несчастных случаев, чем в предыдущем году.

С 1 по 30 апреля на предприятиях, где есть профсоюзы, организуются дополнительные проверки состояния охраны труда, усиливается разъяснительная работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, профактив обучается правилам контроля. Профсоюзная статистика показывает, что в 90% несчастных случаев виноваты работодатели, которые пренебрегают своей прямой обязанностью — обеспечить безопасность труда своих работников.

Как отмечают специалисты, порой за неделю в крае происходит до 14 тяжелых несчастных случаев, люди остаются инвалидами, а то и вовсе погибают.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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