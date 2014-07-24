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Во Владивостоке открыли памятную доску почетному гражданину города Алексею Аллилуеву. Видеорепортаж Марии Ежевской

3 апреля во Владивостоке открыли памятную доску Герою Соцтруда, почетному гражданину города, управляющему комбината «Приморскуголь» Алексею Аллилуеву. Почему его помнят шахтёры края, как изменил предприятие руководитель и какими рекордами может похвастать «Приморскуголь» в 2018-ом, в своё 75-летие — расскажем в следующем репортаже.

В память — о знаменитом земляке. В честь Алексея Степановича Аллилуева во Владивостоке названа улица, он - почётный гражданин приморской столицы, его работа на комбинате «Приморскуголь» изменила целую отрасль региона. В 120-летие со дня его рождения на здании предприятия открыли мемориальную доску.

Александр Заньков, генеральный директор ООО «Приморскуголь»: «Человек прошел богатый жизненный путь — воевал, руководил всей угольной отраслью ДВ, руководил «Приморскуглём», герой Социалистического труда, награждён 4 орденами Ленина. И мы бы хотели, чтобы наши труженики, труженики нашего коллектива себе чётко представляли, откуда мы есть такие».

Алина Капитанюк, правнучка Алексея Аллилуева: «Хотела бы выразить слова искренней благодарности компании «Приморскуголь», что они помнят, чтят его светлую память. Потому что для нашей семьи — это событие очень важное».

Чтить историю предприятия — путь к развитию, говорят сотрудники «Приморскугля». А вспомнить есть что.

Анатолий Васянович, генеральный директор компании «Приморскуголь» (1994-2002гг.): «Он проработал в этой ответственной должности 20 лет. И за эти 20 лет добыча угля выросла в 1,5 раза. И ещё заслуга в том, что он подтолкнул, чтобы начали вести добычу открытым способом в Приморском крае».

Рекорды «Приморскуголь» бьёт и сейчас. В 2017-ом в разрезоуправлении «Новошахтинское» отгрузка угля превысила 500 тысяч тонн в месяц, впервые за историю предприятия. На Липовецком месторождении построен новый угольный разрез. Только здесь сейчас в крае добывают каменный уголь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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